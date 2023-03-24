Иностранные летчики в составе ВСУ: сколько их сможет воевать и какие есть две преграды

Роман Свитан прокомментировал "Телеграфу" возможность быстрого привлечения зарубежных асов к боевым действиям

Принятие в ряды Воздушных Сил ВСУ иностранных пилотов вполне вероятное развитие событий, и сейчас это в основном зависит от политической воли стран, у которых на вооружении находятся самолеты F-16 и которые рассчитывает получить Украина. Поэтому на сегодня существует всего несколько препятствий для усиления украинских ВС асами из-за границы.

Такое мнение "Телеграфу" высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Напомним, ранее спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что на службу в Вооруженные Силы Украины будут принимать граждан других стран, которые смогут быть пилотами самолетов или работниками инженерно-авиационного состава.

"Знаю по себе: у каждого летчика есть как минимум несколько десятков, и даже сотен, однокурсников и друзей-пилотов (за рубежом. — Авт.). Поэтому несколько эскадрилий, то есть десятки людей, однозначно смогут выполнять у нас такого рода задачи. У нас есть площадка, на которой они могут быть приняты, — Иностранный легион. И это все — в законодательном поле Украины. А дальше уже дело в принятии решений властями других стран. Все же дело не в летчиках, а в самолетах. Как только будет принято решение по самолетам F-16, тогда вопрос очень быстро решится по летчикам. Другими словами, просто пока нет лошадей, нет и предмета для разговора", — говорит эксперт.

По его словам, что касается привлечения иностранных пилотов в состав ВС Украины, нужны не отдельные межправительственные договоренности, а принятие отдельных законов, чтобы этот летный состав не считался наемниками в самих Соединенных Штатах.

"В Украине законодательно это уже урегулировано. У нас есть Иностранный легион, мы можем принимать на контракт любого человека из страны, в которой такая служба не считается наемничеством. То есть законодательно это не запрещено. Поэтому американцы могут принять такой закон на разрешение, и в принципе, этот летный состав с нами может подписать контракт, — и все", — добавляет он.

Как сообщалось, ранее Украина предоставила Финляндии запрос на обсуждение вероятной передачи мощных истребителей F/A-18 Hornet.

"Телеграф" также писал, что в Польше официально заявляли: первые поставки истребителей МиГ-29 в Украину состоятся уже в ближайшее время.

Отметим, самолет F-16 – одномоторный многофункциональный легкий истребитель, разработанный компанией "General Dynamics" для ВС США. Разработанный как дневной истребитель для получения преимущества в воздухе, он превратился в всепогодный многоцелевой самолет. С момента начала производства в 1976 году было построено более 4600 самолетов. Несмотря на то, что ВС США больше не закупает этот самолет, улучшенные версии производятся для экспортных клиентов.

В настоящее время самолеты F-16 находятся на вооружении 13 государств мира и стран-членов НАТО. Больше бортов — в США, их насчитывается около тысячи различных модификаций (с 70-х годов прошлого века армия Штатов получила на вооружение 2230 таких самолетов).