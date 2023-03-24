"Мотор Сич" сотрудничала с иранскими компаниями даже во время войны: одна из них создала Shahed - Схемы

Документы с доказательствами были обнаружены в кабинете Богуслаева

Украинское предприятие "Мотор-Сич" экс-директора которого обвиняют в работе на россию и в коллаборационной деятельности, по всей видимости торговало не только с россией, но и с Иранскими предприятиями, дронами которых постоянно бомбят наши города.

Это выяснили журналисты-расследователи программы "Схемы".

В материале утверждается, что в распоряжении их журналистов оказались документы (они были найдены в кабинете Богуслаева), свидетельствующих о том, что "Мотор Сич" продавала предприятиям Ирана – находившиеся под санкциями США и Евросоюза, но еще до введения ограничений по Украине – товары двойного использования. В частности, речь идет о авиационных двигателях АИ-9 и ТВ3-117. К слову, такие модели устанавливают как на небольшие транспортные самолеты, так и на военные вертолеты, в частности типа Ка-52, который использует россия в войне против Украины.

"Одна из иранских компаний из санкционного списка СНБО, с руководством которой активно коммуникировал Богуслаев и подчиненные, связана с государственной военной промышленностью Ирана. А также вместе с другой подсанкционной компанией из Ирана причастна к разработке дронов Shahed-171 и Shahed-136, которыми российская армия массово атакует украинские города", — говорят журналисты.

Кроме того, "Схемы" обнаружили еще одну компанию из Ирана, с которой торговала "Мотор Сич", но против которой до сих пор не введены никакие санкции. Хотя в ней – те же люди, которые перешли из подсанкционных иранских предприятий, и теперь работают прямо под другой "вывеской".

Так, среди вышеуказанных компаний находятся:

Design and Manufacturing of Aeroengines (скорочено: DAMA), інша, її ж назва – Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

(скорочено: DAMA), інша, її ж назва – (TEM); Iran Aircraft Industries (IACI);

(IACI); Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Design and Manufacturing of Aeroengines — ныне под номером 68 в санкционном списке СНБО – это иранская компания, которая, по данным НАПК, принимала участие в исследованиях, разработке и производстве БПЛА Shahed-171. Евросоюз ввел против этой компании санкции еще в 2012 году. В 2022 году к ним присоединились и США.

На предприятии знали о санкциях а поэтому работали через белорусского посредника.

При этом предложенная в качестве посредника белорусская фирма – в США уже давно под санкциями за торговлю с военно-промышленным комплексом Сирии и Ирана.

В распоряжении журналистов есть и другая переписка Богуслаева или его подчиненных на предмет сотрудничества с подсанкционным предприятием Ирана с привлечением белорусского посредника. И, судя по подписанным контрактам, подобная тактика была успешной.

Примечательно, что Богуслаев продолжал торговать с Ираном и во время полномасштабного вторжения. По сути – с теми же людьми, что и раньше, только с измененными вывесками компаний.

В "Схемах" отметили, что частично упоминали о партнерстве "Мотор Сичи" во главе с Богуслаевым с одной иранской подсанкционной фирмой в материале от 8 марта этого года. Через неделю секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, почему такая торговля была возможна.

"Мы бы очень хотели, чтобы никто не нарушал международное законодательство. К большому сожалению, иногда деньги кое-кому закрывают глаза. Они так, знаете, когда видят доллары, у них начинается немного затмение. Будем считать, что на нашей территории это будет крайний случай, когда это происходило. Еще раз подчеркиваю: если весь мир будет принимать одни и те же правила, то гораздо проще будет жить", – сказал он в комментарии "Радио Свобода".

Напомним, что директора "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева было задержано по подозрению в государственной измене в октябре 2022 года. Позже в СБУ показали видео с доказательствами того, что он помогал россии, в частности, поставлен двигатели к вертолетам. В дальнейшем его частое общение с россиянами только подтверждалось. А он сам даже не смотря на преступления оккупантов продолжал ждать их прихода. Кроме того, директор "Мотор Сичи давал деньги боевикам "ДНР".