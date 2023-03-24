Какие ваши доказательства? Омбудсмена возмутил отчет ООН о "казнях" российских военнопленных в Украине

Омбудсмен напомнил, что Украина придерживается положений Женевской конвенции

Мониторинговая группа ООН представила два новых отчета, в одном из которых говорится о вероятных нарушениях прав военнопленных россиян.

В ответ на это омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что Украина придерживается положений Женевской конвенции, международного права и всегда открыта для международных организаций.

Он отметил, что неоднократно встречался с главой миссии Матильдой Богнер, а также с координатором системы ООН Дениз Браун и при этом они ни разу не пытались поднять тему обращения с российскими военнопленными.

"К тому же хотелось бы услышать неоспоримые факты и аргументы, на которых основываются выводы Миссии относительно возможных нарушений со стороны украинской стороны", — написал он.

Лубинец подчеркнул, что именно россия начала вторжение в Украину, блокирует доступ к украинским военнопленным и скрывает масштабы пыток и нечеловеческого обращения.

В свою очередь в МИД Украины заявили о недопустимости перекладывания ответственности с агрессора на жертву.

"Украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет избегать любых шагов, которые могут рассматриваться как уравнение жертвы и агрессора", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее международная комиссия по расследованию событий в Украине под руководством ООН не нашли фактов геноцида украинского народа во время российского вторжения.