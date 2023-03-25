Ошибка Генштаба с Новой Каховкой: в ВСУ объяснили, что это было

Оккупанты регулярно проводят ротацию своих сил, но не так массово

В Вооруженных силах Украины объяснили ошибочное заявление насчет выхода россиян из Новой Каховки. Все подразделения россиян действительно покинули город, но позже зашли новые.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, российские войска совершили масштабную ротацию сил.

Вечером 23 марта Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 22 марта все российские войска вышли из Новой Каховки, предварительно обокрав местных жителей. Однако спустя несколько часов появилось опровержение — в Генштабе заявили, что неверно поняли имеющуюся у них информацию.

Как сообщила Наталья Гуменюк, выводы об отходе россиян командование украинской стороны сделало из того, что оккупанты покидали город массово. В целом ротация сил противника проводится регулярно, в особенности на левом берегу Днепра.

"Сначала это была массированная ротация, которая спровоцировала понимание, что войска пакуются и выходят. Но вышли одни подразделения и зашли другие. Такая работа в принципе проводится очень часто в тех населенных пунктах, которые прилегают к левому берегу [Днепра], поскольку они используются врагом как места восстановления боевых подразделений после того, как они возвращаются из "горячих точек", — пояснила глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что росийские войска могли форсировать реку в районе Бахмута. Не исключено, что россияне стремятся захватить Купянск, что позволило бы им расширить собственную зону контроля, включив в нее реку Оскол.