Доведены до предела: сколько мирных жителей остаются в Бахмуте и его окрестностях

Мирных жителей в Бахмуте все еще много

В Бахмуте и его окрестностях все еще остается около 10 тысяч мирных жителей, которым приходится выживать в жестких условиях постоянных артиллерийских обстрелов и ракетных ударов.

Как информирует CNN, об этом рассказал представитель Международного комитета "Красного креста" (МККК) Умар Хан, который доставляет местным жителям необходимые для выживания вещи.

"Насколько мы понимаем, в Бахмуте до сих пор проживает несколько тысяч жителей, а если говорить о близлежащих общинах, то их число приближается к нескольким тысячам, возможно, около 10 тысяч", — сказал он.

По его словам, те люди, которые все еще остаются в городе, проживают в ужасных условиях и практически все время проводят в бомбоубежищах. Хан отметил, что по сути они доведены до "предела существования".

"Сколько бы раз я ни был там или рядом с прифронтовыми населенными пунктами и районами за последние 13 месяцев, я все равно испытываю тот же шок, что и при первом посещении тех мест", добавил Хан.

Как сообщалось ранее, в Генштабе заявили, что оккупанты начали терять свой наступательный потенциал в районе Бахмута. Их атаки все еще продолжаются, но каждый раз это получается все хуже и хуже.