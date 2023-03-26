Воруют даже мыло: освобожденный военный рассказал, с чем приходится стыкаться украинцам в плену

Украинцам в плену приходится переживать не только издевательства но и последствия российской коррупции

Военнослужащий ВСУ Максим Колесников, освободившись из российского плена, рассказал не только о его ужасах, а и беспределе в рядах российской армии, которая погрузла в воровстве.

Интервью у украинского защитника взял шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар. Общение проходило в рамках YouTube-проекта "Орестократия".

За десять с половиной месяцев плена украинский герой пережил не только садизм со стороны оккупантов, но и последствия тотальной коррупции в их армии, где воровали даже мыло.

"Я бы не сказал, что это коррупция — это воровство обыкновенное российское. Там воровали аж гай шумит. У нас один раз в неделю должна была быть баня. И нам должны были выдавать по 50 грамм мыла. Нас было 14 человек в камере — это 700 грамм, а нам давали 2 куска по 200 грамм. Вот 300 грамм на ровном месте, а иногда и вовсе не давали, говорили, что оно "закончилось". Я уверен, что оно "закончилось" в соответствующих карманах, где-то списали еще при закупке. Не довезли, а где-то потратили. И так было во всем. Нам выдавали по 30 грамм зубной пасты на месяц (должны были бы, потому-что мы расписывались), а часто бывало, что эти 30 грамм были на два месяца. Например, еще мы расписывались, что каждый месяц нам выдается набор (4 зубных щетки, бритвы и т.д), хотя за все время нам дали всего по 2 зубные щетки. То есть воруют там будь здоров, как говорят. Оно только кажется так смешно, по копеечке, но когда там было 500 человек, на каждом по копеечке, то оно нормально выходит", — рассказывает Колесников.

Напомним, ранее мы писали, что военнослужащий ВСУ рассказал, как россияне врут украинцам в плену.

Также мы сообщали, что домой вернулся известный украинский легкоатлет, который почти год пробыл в плену.