В Украине мобилизуют женщин? Почему украинкам приходят повестки

В минобороны объяснили повестки, которые могут приходить женщинам

В Украине из-за полномасштабного российского вторжения продолжается действие военного положения и всеобщей мобилизации. В связи с этим многим нашим гражданам приходят повестки в военкомат. Среди них могут быть и женщины, однако в отличие от мужчин, их вызывают только по одной причине.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона.

В минобороны отметили, что за сообщениями о якобы мобилизации женщин стоит россия, которая не прекращая проводит информационные операции, направленные на дискредитацию Украины.

"Действительно, мы видим, что очень много фейков или вымышленных историй. Мы фиксируем, что все они искусственно распространяются, чтобы активизировать эту информацию. К примеру, у нас почему-то снова разгоняют историю о мобилизации женщин. Она уже пошла по кругу, хотя это уже старая история", – сообщила Маляр.

Она отметила, что некоторым женщинам в Украине действительно могут приходить повестки, ведь среди них есть и военнообязанные, однако речи об отправке их на фронт не идет.

"Если женщине приходит повестка, то это для сверки данных. Ведь есть военнообязанные женщины. Даже когда все это мы объяснили, все равно последовали заголовки: "массово будут проводить мобилизацию женщин – объяснение Минобороны". Повторяю, не мобилизуют у нас женщин без их согласия", – объяснила замминистра.

Она добавила, что в Украине на передовой служит ориентировочно пять тысяч женщин. Они на переднем крае, все находятся там с согласия.

"Даже медиков, пребывание которых на обязательном воинском учете предусмотрено законом, направляют туда только с согласия", – подчеркивает Маляр.

Напомним, ранее мы писали, почему украинцам чаще стали вручать повестки.

Также мы сообщали о том, какие есть виды повесток и в каких случаях их вручают.