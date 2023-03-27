Враг снова атаковал на Купянском направлении: свежие карты боев в Украине

Враг обстреливает как позиции военных, так и обычные города

Российские оккупанты продолжают давить на востоке. Враг атаковал в Харьковской, Луганской, Донецкой области.

Об этом сообщает Институт изучения войны. Аналитики отмечают, что российский лидер владимир путин склонен желать победы в продолжительной войне. Показателем этого является продолжение операций вокруг Бахмута и Авдеевки. Для того чтобы убедить путина в переговорах нужна серия успешных контрнаступлений. "Многочисленные крупные украинские победы на оперативном уровне, вероятно, важны для создания какой-либо перспективы урегулирования нынешнего конфликта путем переговоров или для того, чтобы заставить пути принять неблагоприятные военные реалии при отсутствии формального урегулирования", — отмечается в отчете.

По данным Генштаба враг атаковал на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В сутки отбили более 60 атак.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

На Купянском и Лиманском направлениях враг пытался наступать у Синьковки, Белогоровки и Веселого. В этом направлении накануне произошло 10 боев. Они локальные и продолжаются вдоль линии столкновения.

Карта боевых действий в Харьковской и Луганской области

Враг продолжает штурмовать Бахмут. Оккупанты могли добиться незначительных успехов в городе. Продолжаются бои на юге и севере города. Атаки россиян также зафиксированы в районах Богдановки и Ивановского.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг безуспешно наступал в сторону Новобахмутовки, Новокалинового, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского, Красногоровки и Марьинки. По данным DeepState, враг активизировался в Марьинке и у Победы.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Враг продолжает обстрелы населенных пунктов рядом с линией столкновения. Обстрелу подверглось более 30 населенных пунктов в Запорожской и Херсонской области.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский призвал нацию помогать военным и не забывать, какую цену они платят за покой украинцев. Он отметил, что мир должен интенсивно слышать, что война продолжается.