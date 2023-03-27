Сырский заявил, что в Бахмуте "просчитываются все варианты" — что еще рассказал

Даже в тяжелых условиях украинские защитники делают все возможное, чтобы сдержать оккупационное нашествие

Ситуация на Бахмутском направлении остается стабильно сложной. Именно там происходит самая интенсивная фаза боев и оккупационное войско не прекращает свое наступление, даже несмотря на значительные потери личного состава, так и среди боевой техники.

Такую информацию сообщили в Министерстве обороны Украины, ссылаясь на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, который на днях в очередной раз посетил самый "горячий" город и его прилегающие территории, оценив обстановку.

Кроме того, командующий принял ряд оперативных решений, которые будут направлены в первую очередь на усиление возможностей украинской армии для дальнейшего сдерживания оккупационного нашествия, а также нанесения поражения противнику.

"Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация стабильно сложная. Враг несет серьезные потери в людских ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в сверхтяжелых условиях героически сдерживают вражеское нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы", – рассказал Сырский.

По его словам, оборона города обусловлена военной необходимостью и основывается на умелом использовании нашими защитниками всех возможностей: от возведения укреплений до оборудования огневых сооружений.

Также командующий добавил, что мужество и героизм украинских бойцов, в сочетании с грамотным использованием оружия, позволяют удерживать город, несмотря на все нелестные прогнозы и сроки.

"Мы просчитываем все возможные варианты развития событий, и будем действовать адекватно сложившейся ситуации", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, почему оборона Бахмута она столь важна.