Смерть "героя россии" лисицкого оказалась еще бесславней: появилась другая версия гибели комбата рф

Смерть могла настигнуть оккупанта вовсе не на фронте

Смерть высокопоставленного российского оккупанта по имени дмитрий лисицкий, который был причастен к Иловайской трагедии, могла оказаться еще более бесславной, чем об этом сообщалось ранее. Командир десантников якобы пал не в бою, а от доносов, вынудивших его застрелится.

Об этом пишет украинский журналист Денис Казанский, ссылаясь на российские паблики.

Так, по данным российской журнлистки и телеведущей Ксении Собчак, подполковник лисицкий якобы погиб в своей квартире в Ставрополе, а не на войне в Украине. "Герой россии" всадил себе пулю в голову из охотничьего ружья на фоне утверждений его сослуживцев, что в последнее время тот находился в подавленном настроении и говорил о самоубийстве.

Сообщается, что предположительной причиной для того, чтобы наложить на себя руки стала жалоба на его неправомерные действия в отношении личного состава.

"Ну, так даже смешнее", — комментирует эти новости журналист.

Напомним, что 26 марта ряд СМИ распространили информацию о том, что на войне в Украине погиб командир 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка дмитрий лисицкий. По информации журналиста украинского журналиста Юрия Бутусова, оккупант командовал БТГ, которая атаковала украинских военных, прорывавшихся из окружения под Иловайском в районе села Горбатенко Донецкой области. После этого в 2015 году его наградили званием "героя россии". Помимо вторжения в Украину и войне на Донбассе в 2014 году, Лисицкий участвовал в обеих чеченских войнах, войне в Грузии в 2008 году и Сирии.

Как выяснилось позже, первым информацию о "смерти в бою" распространил вр.и.о. ректора Ставропольского государственного аграрного университета (который окончил оккупант). Гибель командира захватчиков подтвердил и губернатор Ставропольского края александр теньков. При этом, примечательно, что обстоятельства его гибели он уже не указывает.

Ранее мы писали, что в Мариуполе подорвали командира оккупантов.