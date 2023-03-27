Скандал с дедовщиной в 206-м батальоне ТрО: одну роту расформируют, капитана-"рабовладельца" пошлют в другое место

В ВСУ официально пока не комментируют громкий случай с якобы крепостными отношениями в героической части

Как стало известно "Телеграфу", одно из подразделений 206-го отдельного батальона Территориальной обороны (военная часть А7375) планируют расформировать. Это произошло после громкого скандала, о котором сообщили народный депутат Украины 8-го созыва, боец ВСУ Игорь Луценко и военнослужащий из этого подразделения Владимир Бойко.

В частности, Игорь Луценко накануне призвал волонтеров прекратить помогать киевскому 206-му отдельному батальону ТРО "до тех пор, пока там не будет прекращена рабовладельческая практика, когда солдаты должны быть слугами своим командирам".

"Думаю, в ВСУ достаточно частей со здоровыми отношениями в коллективе, которые используют волонтерские ресурсы лучше, чем 206-й. Недавно я был рад написать в ФБ об автомобиле, который благодаря фонду "Завжды Украина" и лично Андрею Дячишину (за что ему огромное спасибо) передали бойцам в это подразделение. А теперь мне стыдно, потому что машина потом перешла в руки негодяя-комроты, а не на передовую. Ничтожество по фамилии Лосинский, который по военной случайности занял должность командира роты, ультимативно требует от бойцов прислуживать ему, индивидуально готовить ему еду по особенным рецептам и вообще обеспечивать ему индивидуальную ультра-комфортную жизнь на войне. За отказ быть слугами солдаты получают угрозы расправы и клевету в служебной халатности", — писал экс-нардеп.

Кроме того, Луценко призвал руководство ВСУ немедленно отправить "под суд никчем, потерявших человеческий облик".

До того сержант Владимир Бойко написал рапорт с просьбой перевести его в другое подразделение из-за того, что капитан Олег Лосинский якобы требовал от бойца прислуживать ему.

"Рапорт был вызван поведением командира 1-й стрелковой роты капитана Лосинского О.М., который ввел в подразделение крепостное право и, начиная с 1 февраля 2023 года, заставлял меня быть его личным денщиком и требовал, чтобы я покинул пост сержанта стрелковой роты, поскольку:

– капитану Лосинскому О.М. плохо сервируют стол;

– после приема пищи капитаном Лосинским О.М. на столе не убрано;

– капитан Лосинский О.М. забыл свою ложку в своем автомобиле, припаркованном рядом с его жильем, а новая ложка ему была подана с опозданием на 5 минут;

– капитан Лосинский О.М. потерял черпак, нечем насыпать себе первое блюдо и вынужден ждать, когда ему привезут новый черпак", — отмечал сержант Бойко.

По его словам, боец выслушивал от капитана требование уйти из роты, "поскольку ему не нужен сержант по материальному обеспечению, который не способен обеспечить питание командира на должном уровне".

Также Бойко сообщил, что капитан якобы угрожал ему, психологически давил и даже издал приказ об освобождении от должности сержанта по материальному обеспечению 1-й стрелковой роты и назначению на должность стрелка 3-го стрелкового отделения 2-го стрелкового взвода 1-й стрелковой роты, "а, следовательно, прекратить выполнение задач заместителя командира батальона (очевидно, ошибка, имеется в виду замкомандира роты — Ред.) и отправиться на позиции".

"Это решение капитана Лосинского О.М. является явно преступным и вынесенным с превышением полномочий, поскольку освободить меня от должности и назначить на другую должность в пределах воинской части А7375 может исключительно командир 241-й отдельной бригады ТрО, а допустить ко временному исполнению обязанностей по другой должности – исключительно командир воинской части А7375. При этом в случае перевода на низшую должность нужно мое письменное согласие", — сообщил Владимир Бойко, добавляя, что капитан забрал у него ключи от автомобиля, переданного волонтерами его подразделению.

Как сообщил "Телеграфу" Владимир Бойко, уже принято решение по его рапорту — рота расформировывается, а капитана Лосинского переведут в другое место. "Расформирование подразделения — это скорейший способ избавиться от него", — добавил сержант.

Отметим, сейчас батальон по возвращении из Бахмутского направления находится на доукомплектации в Киевской области.

Официально в Минобороны, Генштабе, куда "Телеграф" обращался за комментариями, ситуацию с неуставными отношениями в 206-м батальоне и расформированием подразделения пока не комментируют. Наши журналисты также пытались связаться напрямую и с Олегом Лосинским. Впрочем, на момент публикации получить от него комментарий по поводу конфликта так и не удалось.

Вместе с тем, в 241-й бригаде ТрО (ей подчиняется 206-е подразделение) отмечают, что сейчас идет расследование инцидента, и "для капитана будут последствия". Впрочем, какие именно, военные не уточняют, пока не завершилась проверка.

"По изложенным материалам проводится служебная проверка. 206-й батальон ТРО ВСУ никто не расформовывает. Продолжаются организационно-штатные мероприятия", — уточнили "Телеграфу" в 241-й бригаде.

Что же касается волонтерского автомобиля, то формально его пока не могут забрать у Лосинского и отдать непосредственно Бойко из-за определенных бюрократических нюансов, объясняют терробороновцы.

Отметим, 206-й отдельный батальон территориальной обороны (206 ОбТрО, в/ч А7375) — воинская часть, принадлежащая силам Территориальной Обороны Вооруженных сил Украины. Батальон участвовал в битве за Киев, освобождении Николаевской области весной 2022-го, освобождении Херсонщины в течение лета и осени 2022 г.

Формирование батальона началось в столице незадолго до полномасштабного вторжения россии в Украину.

После начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 г. во время обороны Киева батальон пребывал на гостомельском направлении (в районе Мощуна, Бучи, Ирпеня). После битвы за Киев, 10 апреля 2022 г., батальон одним из первых был передислоцирован на южное направление в город Николаев. Там он участвовал в обороне Николаева, затем в боях в Николаевской и Херсонских областях. В частности, вел боевые действия за населенные пункты Снигиревка, Правдино и Александровка. Осенью подразделение было выведено на восстановление, после чего в декабре 2022 г. батальон передислоцировали на восточное направление в район Бахмута.

Напомним, недавно солдат-срочник, видео с избиением которого облетело сеть, записал обращение. Парень заявил, что офицер его не избивал, а просто "показывал боевые приемы".

Также "Телеграф" писал, что на Уманщине глава местной фракции "Слуги народа" избил депутата-волонтера на могиле отца.