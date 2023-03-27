Украинцы не забывают своих Героев: как сейчас выглядит могила легендарного "Да Винчи" (фоторепортаж)

Героя не забудет Украина

Прошло уже 20 дней с момента гибели легендарно украинского воина Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, который был похоронен со всеми почестями на Аскольдовой могиле, недалеко от храма Святого Николая Чудотворца УГКЦ, однако наши сограждане до сих пор несут цветы к его последнему пристанищу.

На могиле Героя Украины побывал фотокорреспондент "Телеграфа".

Известный воин погиб в бою под Бахмутом, когда получил смертельное ранение — осколок попал ему в шею. Дмитрий Коцюбайло был первым добровольцем, который при жизни получил звание Героя Украины. Кроме того, его прадед воевал в составе Украинской Повстанческой Армии.

Украинское общество с большой скорбью перенесло эту трагическую новость. А на прощание с Дмитрием пришли сотни наших соотечественников, которые стали на колени перед павшим воином.

Провести в последний путь Героя пришло и руководство нашей страны, в том числе и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Похороны состоялись 10 марта на Аскольдовой могиле недалеко от храма Святого Николая Чудотворца УГКЦ. Могила расположена возле перекрестка Парковой дороги и Днепровского спуска.

Здесь также были похоронены украинские стрелки, погибшие в 1918 году в боях под Крутами, защищавшие Киев от большевиков.

Спустя два десятка дней на могиле по-прежнему стоят свежие цветы, которые регулярно несут туда его товарищи, родственники, побратимы и простые украинцы.

Украинцы в очередной раз показывают, что не забывают и не забудут своих Героев.

Ранее мы писали, что Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло был похоронен в Киеве 10 марта, а прощание с ним прошло на родной для него земле — в селе Бовшев на Прикарпатье.

Также мы сообщали, что соцсети поразил искренний пост невесты погибшего "Да Винчи".