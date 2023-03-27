Украинские города обнуляют российских "командующих". О чем говорит ситуация с Угледаром

Снятие с должности этого одиозного генерала является очередной бессмысленной рокировкой

Во время войны в Украине намечается тенденция, когда украинские города нивелируют российских военачальников. Так, например, Соледар "обнулил" главу наемников ЧВК "Вагнера" евгения пригожина, который теперь находится в опале кремля. А теперь уже город Угледар "обнулил", рустама мурадова который известен своими "мясными штурмами".

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он заявил, что снятие с должности этого одиозного генерала является очередной бессмысленной рокировкой, которые мы уже могли наблюдать множество раз на этой войне.

"Кто знает, возможно мурадова вернут опять в карабахский регион, особенно сейчас, когда там отмечается катализация и где очень нужен неудачник, на которого повесят ещё одно фиаско. Разумеется, хотелось бы официального подтверждения, но дыма без огня, особенно в рф, не бывает, а потому, рассматриваем эту ситуацию именно с тех позиций, о которых всех только и говорят. Тем более, что гнать рустамчика поганой метлой есть за, что, только менять особо нет на кого", — считает Коваленко.

При этом, эксперт отмечает, что командование РОВ не оставило планов по захвату Угледара, ведь для них это жизненно важно. С другой стороны, отсутствие необходимого ресурса вынудило их с середины февраля снизить интенсивность штурмовых действий и перейти в состояние восстановления боеспособности.

"Восстановление боеспособности той группы, что штурмовала Угледар, может занять от полутора до двух месяцев. И это важно. Ведь с учётом снижения интенсификации штурмовых действий в угледарском направлении РОВ с середины февраля, процесс восстановления уже проходит полуторамесячный промежуток", — говорит Коваленко.

По его мнению, середина, либо конец апреля могут стать очередным этапом активизации РОВ на угледарском направлении, к чему группировка войск "Восток" обзаведётся новым командующим.

"Для защитников Угледара не особо радужная перспектива, но в целом, о чём это говорит? Это говорит о том, что на бухмутском и авдеевском направлениях может значительно снизится давление, поскольку новое "лицо" попробует выслужиться перед верховным посредством захвата Угледара", — говорит военный обозреватель, добавляя, что осуществить это у оккупантов не получится.

"Это обусловлено рядом объективных факторов, но главное то, что имеющийся у РОВ ограниченный ресурс будет направлен туда, где его перемелют в мелкий фарш и, что лишь усилит наши позиции по другим локациям и направлениям", — резюмирует эксперт.

Ранее мы писали, что под Угледаром россияне угодили в ловушку.