Изменит ход войны: Болгария готова дать важнейшую военную помощь Украине

Общая сумма боеприпасов составляет 175 млн евро

Болгария, тайно спасавшая Украину в начале войны, может продать нашей стране через посредников большое количество боеприпасов. Это, в свою очередь, существенно повлияет на ход войны на некоторых направлениях фронта.

В министерстве обороны Болгарии сообщили, что речь идет о продаже старых боеприпасов государственному военному заводу ВМЗ на общую сумму 175 млн евро. Взамен страна получит новые боеприпасы. Об этом сообщает Euractiv.

По словам бывшего министра обороны Бойко Ноева, цель этого решения заключается в том, чтобы огромное количество боеприпасов попало со складов болгарской армии украинским военным.

"Это самое большое перевооружение болгарских сухопутных войск в новейшей истории. Это огромное количество боеприпасов — сотни тысяч. Происходит огромный рост цен на боеприпасы, и ВМЗ будет продавать эти боеприпасы через посредников в Украину", — сказал он.

Также экс-министр добавил, что количество боеприпасов, которое Болгария планирует продать, может значительно повлиять на ход войны на некоторых направлениях.

Отмечается, что у Болгарии есть запасы боеприпасов советского образца, которые необходимы нашим военным для пополнения своих запасов оружия. В частности речь идет о гаубицах, противотанковых гранатометах, советских реактивных системах залпового огня, автоматов АК-47 и т.д.

Журналисты издания подчеркнули, что, согласно их расследованию, поставки оружия из Болгарии в Украину, стоимость которого составляет миллиарды евро, не прекращаются, несмотря на официальные заявления властей этой страны об обратном.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Польша и Словакия начали передачу Украине самолетов МиГ-29. Полковник Юрий Игнат рассказал, чем они уступают истребителям F-16, поставки которого США пока не рассматривают.