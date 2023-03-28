Беларусь и усиление мобилизации в Украине: у Зеленского прокомментировали слова Арахамии

Вениславский прокомментировал возможность ускорения мобилизации

В связи с полномасштабным российским вторжением в Украине продолжается действие всеобщей мобилизации. Соответственно, все украинские военнообязанные могут быть призваны в армию, однако в настоящий момент такой потребности нет.

Об этом сообщил член комитета ВР по нацбезопасности и представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

"Общая мобилизация означает, что все лица, которые являются военнообязанными могут быть мобилизованы, если в этом возникнет потребность. После того, как мы увеличили численность наших Вооруженных сил и других составляющих сектора безопасности и обороны на сегодняшний день, по заключениям наших военных, какого-то резкого увеличения мобилизационного ресурса нет. Мобилизационные мероприятия проводятся практически постоянно по заявкам Генштаба", — отметил Вениславский.

При этом он также опроверг заявления Давида Арахамии, о возможном ускорении темпов мобилизации ввиду размещения в Беларуси российского ядерного оружия. Он отметил, возможное перемещение ядерного оружия из россии в Беларусь не может стать причиной проведения дополнительной мобилизации.

Напомним, ранее мы писали, что украинцам стали чаще вручать повестки.

Также мы сообщали, что в ВСУ объяснили, почему не стоит бояться мобилизации.