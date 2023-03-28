Сможем сбивать баллистические ракеты: Франция совсем скоро передаст Украине мощную ПВО

Франция готова наращивать военную помощь Украине для скорейшей победы над россией

Франция, которая может передать 40 современных истребителей, готовится в ближайшие дни поставить в Украину обещанную систему противовоздушной обороны SAMP/T. Эти установки способны сбивать баллистические ракеты.

Об этом заявил министр Вооруженных сил Себастьян Лекорню в интервью журналистам Le Figaro. Также Париж увеличит объемы поставок боеприпасов.

Франция намерена увеличить вдвое поставки 155-мм снарядов — теперь ВСУ будут получать до 2 тысяч боеприпасов в месяц. Также Украина получит технику, необходимую для контрнаступления и системы ПВО SAMP/T, "стоимостью в несколько сотен миллионов евро", которые могут сбивать баллистические ракеты.

Как ранее рассказывали в ВСУ, на сегодняшний день в Украине нет систем ПВО, которые могут сбивать баллистические ракеты типа "Искандер", гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" и другие. Однако система ПВО SAMP/T поможет решить этот вопрос. Помощь от французов поступит в страну в ближайшее время.

"Париж поставит сухопутную технику, необходимую для контрнаступления Украины: так, мы удваиваем поставки 155-мм снарядов, чтобы с конца марта довести их до 2000 в месяц", — сказал Себастьян Лекорню.

Помимо этого, Франция сейчас прорабатывает вопрос "пополнения фонда поддержки Украины". Он уточнил, что этого хочет президентское большинство в Национальном собрании.

Снаряды 155-мм используются, в частности, французскими гаубицами Caesar или немецкими Pzh 2000 с дальностью до 40 километров. Что касается системы ПВО SAMP/T, то она может уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения – до 25 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Валерий Залужный показал видео работы американской САУ Paladin. Украинские воины умело обращаются с оружием, которое уничтожает вражеские цели на расстоянии до 30 км.