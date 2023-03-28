Данилов прокомментировал громкий скандал вокруг комбата "Купола"

Данилов призвал не распространять информацию, которая не соответствует действительности

Секретарь СНБО прокомментировал скандал, который разворачивается вокруг Анатолия "Купола "Козела комбата 46-й бригады, после его интервью WP. Он опроверг некоторые слухи и заявил о "сплошной лжи".

Об это он рассказал в в эфире Radio NV.

Он заявил, что никто "Купола" не снимал с должности после его интервью и сейчас он занимается подготовкой украинцев перед отправлением на фронт.

"Это сплошная ложь. Никто Купола в звании не понижал. Не нужно распространять то, что не соответствует действительности. Полковник Купол говорил, что надо готовить военных более тщательно, прежде чем они появляются на фронте. Ему на сегодняшний день предоставлена такая возможность. <…> Никто его из армии не убирал, в звании его не понижал. Он занимается сегодня подготовкой наших ребят, чтобы они имели возможность сопротивляться нашему врагу", — объяснил Данилов.

Напомним, что скандал возник после того, как военнослужащий откровенно рассказал журналистам о сложностях войны. Причем "Купол" акцентировал внимание, что пока нужно улучшить подготовку солдат ВСУ для анонсированного властями успешного контрнаступления. После этой публикации комбата якобы понизили в должности, а он в ответ написал рапорт на увольнение. При этом за офицера публично вступились многие его побратимы. В командовании ДШВ заявили, что сказанное комбатом было его субъективным мнением, а также сообщили, что Анатолий Козел был назначен на равнозначную должность. Военнослужащий сможет делиться с новобранцами своим боевым опытом. Сам комбат заявляет, что хотел изменить армию к лучшему, а не "втаптывать ее в грязь", а также отмечает, что продолжает общаться с руководством ДШВ и призывает не искать врагов среди своих, поскольку сила украинцев в единстве.