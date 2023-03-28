Потому что жена пилит? Мэр российской Воркуты решил повоевать в Украине

Мэр Воркуты мчит к своим "подпиленным" согражданам

Вслед за дмитрием рогозиным и другими российскими чиновниками выслужится перед кремлем решил и мэр Воркуты. Он заявил, что пойдет служить в армию по контракту и отправится на войну.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Так на митинге в поддержку так называемой "специальной военной операции" руководитель администрации Воркуты ярослав шапошников заявил, что пойдет на фронт поддерживать россиян уже оттуда.

"Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции – уже в качестве военнослужащего МО рф. Вместе со мной из Воркуты поедет пять моих коллег. Решение принято осознанно. Глава Коми Владимир Уйба меня поддержал", — передают росСМИ слова шапошникова.

Естественно, в искренность его мотивации мало, кто поверил, но в сети вспомнили, возможно, про настоящие причины для его побега из Воркуты. Ведь ранее этот чиновник утверждал, что многие жители его города просто сбегают на фронт ведь дома их "пилят жены".

"Она пилит и пилит, пилит и пилит. Дорогие наши женщины, берегите своих мужчин", — сказал шапошников, добавляя, что мужчины "не чувствуют тыла, когда их подпиливают сзади, и это вызывает у них мотивацию пойти на фронт".

Напомним, ранее мы писали, что бывшего чемпиона мира по боксу Валуева не взяли на войну.

Также мы сообщали, что российский рэпер-путинец поехал на Донбасс и попал под обстрел.