Враг продвигается в Бахмуте: свежие карты боев в Украине

Враг серьезно активизировался под Кременной

Вагнеровцы могли продвинуться в Бахмуте и захватить промышленный комплекс АЗОМ. Российские наемники могут работать над тем, чтобы укрепить позиции в северном и центральном Бахмуте и расширить влияние на западную часть города.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Под атакой врага как часть Харьковской, так и Луганской и Донецкой области. В то же время россияне заявляли о локализованных атаках ВСУ в Запорожской области.

По данным Генштаба, наступление врага продолжается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях. В сутки безуспешными стали 57 атак оккупантов. Кроме Бахмута, Авдеевки и Марьинки одним из эпицентров атак стала Белогоровка.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

На Купянском и Лиманском оккупанты атаковали возле Крахмального, Новоселовского, Стельмаховки, Белогоровки, Верхнекамянского и Берестового. Враги сосредоточили на этом направлении значительную часть подготовленных военных. Геолокация подтверждает ограниченное продвижение украинских частей в лесной зоне близ Дибровы, примерно в 6 км к западу от Кременной.

Карта боевых действий в Харьковской и Луганской области

Враг продвигается в Бахмуте, оккупанты могли продвинуться на юге и к городскому рынку в центре города. Российские войска также атаковали в районе Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского, Предтечиного и Озаряновки. Враг может перегруппироваться в районе Бахмута. После этого наступление может усилиться.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском и Марьинском направлениях наступление врага продолжалось. Атаки были отбиты у Новокалинового, Красногоровки, Степного, Первомайского и Марьинки. Вагнеровцы опровергают опрокидывание частей в Авдеевку. По данным DeepState, оккупанты пытаются улучшить тактическое положение в Водяном и Первомайском.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Российские войска продолжают обстрелы на юге. Однако и военные России заявили об обстрелах и атаках. Вроде бы украинские силы пытались продвинуться к неопределенным российским позициям с Лукьяновского (примерно 32 км юго-восточнее Запорожья). Российские войска продолжают копать траншеи вдоль дорог в северный Крым.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Пентагоне считают, что Украина может провести успешное контрнаступление весной. Этому будет способствовать стабилизация погоды, получение новой техники и истощение российских запасов вооружения.