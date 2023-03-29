"Воюем против большой армии с маленькими сердцами": главное из нового интервью Зеленского

Украинский лидер прокомментировал интересные вопросы от западных журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский, накануне сделавший неожиданное заявление о поставках важного вооружения от союзников, дал развернутое интервью агентству Associated Press. Во время разговора были подняты важные вопросы обороны Бахмута, поддержки россии со стороны Китая, размещения "ядерки" на территории Беларуси и предстоящей победы Украины в войне.

"Телеграф" собрал для читателей самые интересные тезисы из нового интервью украинского лидера.

О Бахмуте

Если Бахмут падет перед российскими войсками, путин "продаст" эту победу Западу, обществу, Китаю, Ирану.

Давление после возможного поражения в Бахмуте будет как со стороны международного сообщества, так и внутри Украины. Наше общество будет чувствовать усталость… Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними.

О влиянии США

На войну может повлиять смена политических сил в Вашингтоне. США действительно понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не победим.

О приглашении в Киев председателя Китая Си Цзиньпина

Мы готовы видеть его здесь… Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше одного года, контактов у меня не было.

"Ядерка" в Беларуси

Заявление о размещении ядерного оружия в Беларуси путин мог сделать, чтобы отвлечь внимание от отсутствия гарантий, полученных от Китая. Что это значит? Значит, визит не пошел россии на пользу.

О военной помощи союзников

Одна из западных стран недавно поставила Украине новую систему противовоздушной обороны, которая, к сожалению, не сработала. Именно поэтому Киеву пришлось менять ее несколько раз.

О будущей Победе

Украина победит благодаря серии "маленьких побед" и "маленьких шагов" против "очень большой страны, большого врага, большой армии, но армии с маленькими сердцами".

Ранее "Телеграф" сообщал, как глава украинского Министерства обороны Алексей Резников дал интервью, в котором затронул громкую тему закупок, а также военной подготовки и мобилизации.