"Воюем против большой армии с маленькими сердцами": главное из нового интервью Зеленского
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Украинский лидер прокомментировал интересные вопросы от западных журналистов
Президент Украины Владимир Зеленский, накануне сделавший неожиданное заявление о поставках важного вооружения от союзников, дал развернутое интервью агентству Associated Press. Во время разговора были подняты важные вопросы обороны Бахмута, поддержки россии со стороны Китая, размещения "ядерки" на территории Беларуси и предстоящей победы Украины в войне.
"Телеграф" собрал для читателей самые интересные тезисы из нового интервью украинского лидера.
О Бахмуте
Если Бахмут падет перед российскими войсками, путин "продаст" эту победу Западу, обществу, Китаю, Ирану.
Давление после возможного поражения в Бахмуте будет как со стороны международного сообщества, так и внутри Украины. Наше общество будет чувствовать усталость… Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними.
О влиянии США
На войну может повлиять смена политических сил в Вашингтоне. США действительно понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не победим.
О приглашении в Киев председателя Китая Си Цзиньпина
Мы готовы видеть его здесь… Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше одного года, контактов у меня не было.
"Ядерка" в Беларуси
Заявление о размещении ядерного оружия в Беларуси путин мог сделать, чтобы отвлечь внимание от отсутствия гарантий, полученных от Китая. Что это значит? Значит, визит не пошел россии на пользу.
О военной помощи союзников
Одна из западных стран недавно поставила Украине новую систему противовоздушной обороны, которая, к сожалению, не сработала. Именно поэтому Киеву пришлось менять ее несколько раз.
О будущей Победе
Украина победит благодаря серии "маленьких побед" и "маленьких шагов" против "очень большой страны, большого врага, большой армии, но армии с маленькими сердцами".
Ранее "Телеграф" сообщал, как глава украинского Министерства обороны Алексей Резников дал интервью, в котором затронул громкую тему закупок, а также военной подготовки и мобилизации.