Разница - в разы: Резников назвал важные отличия украинских и российских истребителей

Видимось РЛС и дальность стрельбы МиГ-29 и Су-35 отличаются в разы

Украина начала получать истребители МиГ-29 из Словакии и Польши, однако ВСУ по-прежнему нуждаются в поставках современных западных боевых самолетов, которые могут превзойти по своим характеристикам российскую авиацию.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Национальной телерадиовещательной компании Эстонии.

"Самолеты МиГ-29 усиливают ВВС Украины, но мы по-прежнему пытаемся убедить наших партнеров, что нам нужны современные авиационные платформы. Будь то Falcon или Gripen или любой другой тип самолета", — объяснил глава военного ведомства.

Он добавил, что дальность "видимости" РЛС МиГ-29 составляет всего 60 километров, а дальность стрельбы — всего 30 километров. В то же время современные российские истребители, например Су-35, имеют дальность радиолокационного обзора более 200 км и дальность стрельбы — более 100 км, т.е. разница составляет три раза.

"Поэтому нам нужны современные истребители, чтобы они стали частью наших систем ПВО. Вот почему мы сохраняем оптимизм и пытаемся говорить с нашими партнерами о том, что обучение пилотов должно начаться сейчас, поскольку на это требуется время. Точно так же какое-то время требовалось на обучение по использованию артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, танков и систем ПВО типа NASAMS и Patriot", — говорит Резников.

Напомним, сайт "Телеграф" объяснял отличия американских истребителей F-16 от советских МиГ-29.

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