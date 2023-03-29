"Есть серьезные резервы": известный волонтер намекнул насчет контрнаступления ВСУ

В Украину поступает большое количество техники, на которой будут воевать хорошо обученные военные

Одной из самых обсуждаемых тем на протяжении нескольких недель является планируемое контрнаступление ВСУ. Однако сейчас довольно сложно сказать, когда и где именно оно начнется.

Об этом сообщил волонтер и координатор военного направления Фонда Сергея Притулы Роман Синицын в интервью "Украинской правде".

"Я не знаю, когда будет контрнаступление и где именно произойдет. Но могу сказать, что ребят готовят. Не только в Украине, но и в Европе, в США готовят их. Это достаточно серьезные резервы, не будем называть количество бригад и армейских корпусов. Но вот у нас сейчас будет окно возможностей", — сказал Синицын.

По его словам, это окно возможностей небольшое и в первую очередь это понимают российские оккупанты. И, очевидно, что они будут предпринимать контрмеры по этому поводу.

"Очень хочется, чтобы у нас получилось. Потому что следующее окно возможностей неизвестно, когда будет и в каком виде", — подчеркнул волонтер.

Он также добавил, что в Украину уже въезжает большое количество танков, бронированной техники, боекомплектов, а также других технических средств. На этой технике будут воевать уже хорошо обученные украинские защитники. Это Синицын называет большим плюсом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему анонсированное контрнаступление ВСУ так и не началось до сих пор. По его словам, на это есть веские причины.