Что такое победа Украины в войне: Резников назвал три главных критерия

Министр считает, что россия должна быть осуждена за все военные преступления и должна покаяться

Окончательная победа Украины в полномасштабной войне, развязанной россией, произойдет тогда, когда будут выполнены несколько обязательных условий.

Министр обороны Алексей Резников в интервью Gazeta Wyborcza назвал три главных критерия победы нашей страны.

По его словам, первым из них будет восстановление границ 1991 года, включая Крым, о чем ранее также заявлял начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, называя это главным условием.

Вторым, как подчеркнул Резников, является обеспечение свободы и безопасности украинцев, чтобы каждый смог сесть на рейс международного перевозчика в столице и улететь, куда ему захочется.

И третьим критерием является решение Международного уголовного суда в Гааге по делу российских военных преступников. Резников подчеркнул, что этот момент может занять больше времени, однако для него, как для юриста, он и будет означать окончательную победу в этой войне.

"Это должно быть похоже на Нюрнберг. Нюрнберг изменил немецкую нацию. Для того чтобы мы и вы могли спокойно жить в наших странах с осознанием того, что угрозы со стороны россии больше нет или она сведена к минимуму, должен быть вердикт суда", — сказал министр.

Резников добавил, что россия должна быть осуждена за все военные преступления и должна покаяться. Тогда это будет окончательной победой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что американские аналитики назвали три сценария окончания войны в Украине и объяснили риски каждого из них.