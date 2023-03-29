Попала под артудар россиян, но вывезла бойцов: бронемашина "Варта" спасла жизнь воинов под Бахмутом (фото)

Украинские военные чудом выжили во время артиллерийского обстрела

Жизнь украинских воинов регулярно висит на волоске и порой зависит от телефона или, к примеру, машины. В этот раз от гибели защитников спас бронеавтомобиль "Варта" во время эвакуации побратимов. Обшивка авто пострадала от разорвавшегося рядом снаряда, но пассажиры уцелели.

Историю рассказали на странице предприятия "Украинская Бронетехника" в Фейсбук. Специалисты предприятия обещают восстановить машину и вернуть ее на фронт.

Происшествие произошло под Бахмутом — бронемашина украинского производства "Варта" эвакуировала снайперскую группу после выполнения боевой задачи по обезвреживанию живой силы противника. Около 04:00 враг начал артиллерийский обстрел по автодороге неподалеку села Ивановское Бахмутского района.

Один из снарядов разоврался близко к машине, повредив огнем и осколками ее обшивку. Но бронекапсула осталась целой, что позволило военным завершить задание и эвакуироваться в безопасное место.

"Специалисты "Украинской бронетехники" уже ждут машину для проведения диагностики и восстановления", — сказали на предприятии.

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