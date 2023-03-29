"Потери врага в разы больше": в Минобороны Украины озвучили соотношение потерь ВСУ и россиян

Потери на войне неизбежны с обоих сторон

Армия россии несет серьезные потери в Украине, что видно по увеличивающемуся кладбищу "вагнеровцев". По словам заместителя главы Минобороны Анны Маляр, соотношение потерь ВСУ и армии врага порой достигает коэффициента 1:10.

Об этом она рассказала в своем Telegram-канале. По словам Анны Маляр, потери на войне неизбежны, но задача украинских воинов уничтожить как можно больше врагов.

Замглавы Минобороны подчеркнула, что Украина также несет потери в войне с россией, но у оккупантов они намного больше. И это при том, что у них есть преимущество по количеству личного состава и вооружения.

В 2014-2015 годах, когда россия только начинала свою захватническую войну в Украине, потери террористов на Востоке также превосходили потери ВСУ. По сравнению с настоящим моментом, тот коэффициент почти вдвое вырос в пользу Украины.

"У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10. Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но тем не менее", — подытожила Анна Маляр.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии за время войны уменьшился показатель смертности, а люди стали жить на несколько лет долльше. Такое абсурдное заявление сделал президент страны-агрессора владимир путин.