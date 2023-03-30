россия может попытаться взять Киев: в украинской разведке оценили шансы оккупантов
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Эффект неожиданности захватчики больше создать не смогут
Повторение ситуации с попытками россии захватить Киев на данный момент невозможно. Границы надежно укреплены, а такой шаг со стороны страны-агрессора стал бы суицидальным.
Такое мнение выразил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Gazeta.ua.
"Повторение такой ситуации по состоянию на данный момент невозможно. Граница укреплена. Система противовоздушной и противоракетной обороны работает и имеет дополнительные возможности. Информации и у Украины, и наших партнеров гораздо больше", — отметил он.
По словам Юсова, россии больше не удастся добиться эффекта неожиданности, как это было в первый день полномасштабного вторжения, когда оккупанты еще жили в иллюзиях, что Киев удастся взять за три дня.
"Это не значит, что попыток не будет. Но это будет суицидальный шаг, ведь повторения эффекта 24 февраля не будет", – подчеркнул Юсов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что оккупантам бы удалось захватить столицу в первый день вторжения, но только при одном условии.