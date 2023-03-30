Россияне вновь атаковали украинскеие города: в Харькове взрывы, на Киев летят дроны

Вечером 30 марта в Харькове раздались взрывы. Власти региона сообщают, что оккупанты обстреливают город из Белгородской области.

Информацию подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и глава ОП Андрей Ермак. По предварительной информации, оккупанты били из С-300.

Информация о взрывах появилась около 22:10. В городе уже зафиксировано шесть "прилетов", сказал мэр Харькова Игорь Терехов. Информация о пострадавших и разрушениях еще уточняется. Жители делятся в местных пабликах видео, на которых слышны громкие звуки обстрела города россиянами, который те ведут сБелгородской области.

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В Киевской области ожидается атака дронами. Жителей области просят не выходить из укрытий до отбоя тревоги, сообщает Киевская областная военная администрация.

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