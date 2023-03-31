Укр

Результативность почти 100%: украинские военные показали успешную работу сил ПВО этой ночью (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
Работа ВСУ по воздушным силам врага Новость обновлена 31 марта 2023, 09:45
Работа ВСУ по воздушным силам врага. Фото Генштаб ВСУ

Этой ночью враг выпустил дроны с северного направления

В ночь на 31 марта россия снова атаковала мирные украинские города и критическую инфраструктуру ударными беспилотниками "Shahed-136/131". В общей сложности враг выпустил по Украине десять иранских БПЛА, девять из которых удалось уничтожить еще на подлете к целям. Видео успешной работы уже появилось в Сети.

Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили на странице Командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook, отметив, что кроме вражеских "шахедов" в небе над Украиной было зафиксировано и не менее пяти других воздушных целей, вероятно, воздушных шаров.

Также отмечается, что дроны-камикадзе были выпущены российскими оккупантами с северного направления. То есть из российской Брянщины через Сумскую и Черниговскую области нашей страны.

"В общей сложности уничтожены девять из десяти ударных дронов: один – подразделением ПВО Сухопутных войск и восемь – силами и средствами воинов Воздушных Сил – зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп Воздушное командование "Схід", — говорится в публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, как секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал появление в Украине новых модерновых БПЛА, которые могут летать на огромные расстояния и саркастически посоветовал российской москве "приготовиться".

Теги:
#Обстрел #ПВО #Война #БПЛА