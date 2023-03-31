Были коллегами-металлургами и оба отдали жизнь за Украину: в Запорожье будут прощаться с двумя героями

Мужчины защищали страну от оккупанта на "горячих" направлениях

Украина продолжает получать печальные известия с фронта о смерти лучших воинов ВСУ, защищающих Родину от оккупационного российского нашествия. В частности, сегодня стало известно о трагической гибели сразу двух украинских ферросплавщиков – металлургов: Николая Деревенчука и Евгения Турчененко.

Информацию о потере на войне еще двоих воинов-героев Вооруженных сил Украины обнародовали в пятницу, 31 марта, на странице АО "Запорожский завод ферросплавов" в Facebook.

Что известно о погибших бойцах

Николай Деревенчук — дружелюбный, отзывчивый и сообразительный человек с искренней улыбкой. Мужчина долгое время работал во второй бригаде на печи № 36, многократно становившейся лидером среди коллективов печных бригад.

С началом всеобщей мобилизации в стране, Николая призвали в десантно-штурмовые войска, после чего направили воевать на восточные направления. Там воин получил тяжелое ранение. За месяц совместно с медиками он боролся со смертью, однако она его все же догнала.

Жизнь Николая оборвалась 17 марта 2023 года.

Николай Деревенчук – металлург и воин ВСУ

Евгений Турчаненко, еще в начале вторжения получивший повестку с призывом на службу, также взял в руки оружие и защищал Украину в стрелковом батальоне. Он боролся с оккупантами на горячих направлениях, мужественно отражая нападения врага. Однако 17 марта 2023 года, мужчина получил тяжелое ранение в бою у поселка Новоселовка Сватовского района Луганской области. К сожалению, травмы бойца оказались несовместимыми с жизнью.

Евгений Турчаненко погиб в боях с оккупантами на фронте

Ранее "Телеграф" сообщал, что в боях за Бахмут погиб сын председателя правления "Донецкоблгаза". Воин ВСУ с первых дней полномасштабного российского вторжения встал на защиту нашей Родины.