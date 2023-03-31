Компенсация военным за аренду жилья: кому и сколько платят

Военным ВСУ выплачивают пособие по поднаему жилья

Украинские военнослужащие имеют право получить финансовую помощь за аренду жилья. Эта сумма увеличивается в зависимости от населённого пункта или количества членов семьи.

Согласно отдельному поручению министра обороны Алексея Резникова, на 2023 год определен размер выплат военным ВСУ за найм жилья, однако начисление меняется в зависимости от фактического места жительства. Об этом пишет Telegram-канал Military Media Center.

Размер денежной компенсации за аренду жилья 2023 года составит:

в Киеве — 3 800 грн в месяц;

в областных центрах — 2 850 грн в месяц;

в других населенных пунктах — 1 900 грн в месяц.

Если у военного есть семья из трех и более человек, то размеры выплаты увеличиваются в 1,5 раза:

в Киеве – 5700 грн в месяц;

в областных центрах – 4 275 грн в месяц;

в других населенных пунктах – 2850 грн в месяц.

Денежная помощь будет поступать ежемесячно (в этом месяце за предыдущий).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплатах военным в случае ранения или инвалидности. Для получения денежной выплаты военнослужащим следует пройти несколько инстанций.