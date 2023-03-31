Компенсация военным за аренду жилья: кому и сколько платят
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Военным ВСУ выплачивают пособие по поднаему жилья
Украинские военнослужащие имеют право получить финансовую помощь за аренду жилья. Эта сумма увеличивается в зависимости от населённого пункта или количества членов семьи.
Согласно отдельному поручению министра обороны Алексея Резникова, на 2023 год определен размер выплат военным ВСУ за найм жилья, однако начисление меняется в зависимости от фактического места жительства. Об этом пишет Telegram-канал Military Media Center.
Размер денежной компенсации за аренду жилья 2023 года составит:
- в Киеве — 3 800 грн в месяц;
- в областных центрах — 2 850 грн в месяц;
- в других населенных пунктах — 1 900 грн в месяц.
Если у военного есть семья из трех и более человек, то размеры выплаты увеличиваются в 1,5 раза:
- в Киеве – 5700 грн в месяц;
- в областных центрах – 4 275 грн в месяц;
- в других населенных пунктах – 2850 грн в месяц.
Денежная помощь будет поступать ежемесячно (в этом месяце за предыдущий).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплатах военным в случае ранения или инвалидности. Для получения денежной выплаты военнослужащим следует пройти несколько инстанций.