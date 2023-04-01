Враг продолжает давить на четырех направлениях: свежие карты боев в Украине

Враг может менять тактику

Российские войска продолжают атаковать на востоке. Они штурмовали на линии Сватово-Кременная и в Донецкой области.

В районе Бахмута, по данным Института изучения войны, враг продвигается в самом Бахмуте. В то же время украинские силы возобновили позиции вблизи города. На юге враг может сменить тактику.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, враг продолжает атаки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Отбиты в сутки 70 атак. Самые интенсивные бои у Белогоровки, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Враг на Лиманском направлении тщетно наступал рядом с Макеевкой, Кременной, Краснопоповкой, Дибровой, Белогоровкой и в районе Серебрянского лесничества. По данным DeepState, украинским военным на этой линии накануне удержать позиции от Невского до Торского помогла еще и погода. Атака врага захлебнулась.

Карта боевых действий в Луганской и Харьковской области

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать в Бахмуте. DeepState сообщает, что самая тяжелая ситуация в центре города, но под ударом еще и юг и север Бахмута. Также оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Богдановка и Ивановское. Украинские войска провели контратаку юго-западнее Бахмута и восстановили утраченные позиции к югу от Ивановского.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском и Марьинском направлениях российские оккупанты наступали вблизи Новобахмутовки, Авдеевки, Первомайского и Марьинки. За сутки у Марьинки украинские военные отразили около 20 вражеских атак. Враг мог продвинуться в сторону Веселого. На Шахтерском направлении оккупанты вели артиллерийский обстрел с корректировкой артиллерией.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

На Запорожском и Херсонском направлении российские войска продолжают совершенствовать позиции. Продолжаются обстрелы. В ISW считают, что удары Украины по местам сосредоточения россии могут заставить оккупантов изменить тактику, чтобы избегать ударов.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" рассказывал о трагедии в Авдеевке. Из-за российских обстрелов погибла пожилая женщина и 5-месячный младенец. Его мать и отец ранены, женщина отказывалась эвакуироваться.