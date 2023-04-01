На фронте погиб белорусский доброволец "Моджахед": что о нем известно

Впервые на фронт доброволец попал еще в 2014 году

Российское вторжение продолжает уносить жизни украинцев и иностранных добровольцев, которые решили помочь нашей стране с отражением российской агрессии. Так во время боев на Бахмутском направлении погиб белорусский доброволец Даниил Ляшук ("Моджахед")

Информацию об этом подтвердили в сообщении в его официальном telegram-канале "Deni Vendetti (Моджахед)".

"К сожалению, мы вынуждены сообщить о гибели нашего друга, нашего брата, нашего родного человека. Ты был рожден героем, ты погиб как герой. Мы все будем помнить тебя вечно", — говорится в сообщении.

Его сослуживцы просят предоставить ему украинское гражданство посмертно и дать звание Героя Украины.

Даниил Ляшук родился 1 ноября 1995 года в Бресте (Беларусь), однако в возрасте 14 лет переехал в Севастополь, где получил образование моряка. После начала оккупации Крыма решил присоединиться к украинским защитникам и отправился воевать в зону АТО в составе роты МВД "Торнадо".

В 2015 году против этой роты был открыт ряд уголовных производств, а ее бойцам инкриминировали убийства, изнасилования, похищения людей и мародерство. Ляшук был в числе обвиняемых и его приговорили к 10 годам лишения свободы. Сам он обвинения отрицал.

Как сообщалось ранее, накануне появилась информация, что на фронте погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш.