Терпят неудачи и теряют позиции: у оккупантов серьезные проблемы на одном из направлений

У российских захватчиков есть значительные потери в личном составе и военной технике

На Донецком направлении произошли некоторые изменения. Российские оккупанты были вынуждены отступить с некоторых позиций. Украинские воины уже начали обустраивать там оборонные позиции.

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Благодаря слаженным и умелым действиям наших защитников на Донецком направлении враг отступил с некоторых позиций, сейчас мы обустраиваем эти позиции для ведения оборонных действий", — сказал он.

По словам Дмитрашковского, у российских захватчиков есть значительные потери в личном составе и военной технике. Но в то же время, по данным разведки, в районе Верхнеторецкого враг пытается копить технику. Исходя из этого, в ближайшее время оккупанты могут начать более мощные боевые действия по этому направлению.

Россияне по-прежнему совершают наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки и Карловки. Только за прошедшую ночь их было совершено 30. А сегодняшней ночью — 10. К тому же, для наступления на Авдеевку могут использовать также и "вагнеровцев". Однако этому пока нет подтверждений.

Дмитрашковский добавил, что на Запорожском направлении враг проводит фортификационные работы. А сегодня оккупанты попытались провести разведку, но разведывательная группа была успешно накрыта огнем со стороны наших военных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дмитрий Кулеба высказался насчет весеннего контрнаступления ВСУ. По его мнению, считать его решающим в полномасштабной войне — опасно.