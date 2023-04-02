Получил медаль от Зеленского: сержант-пограничник погиб на фронте через неделю после награждения (фото)

О смерти героя стало известно 1-го апреля

Полномасштабная война в Украине, которую развязала россия, продолжает забирать жизни наших защитников и простых мирных граждан. Трагическая новость пришла в семью воина, защищавшего нашу родину на Запорожском направлении. Как стало известно, на фронте погиб младший сержант Госпогранслужбы Украины Роман Сухомлин.

О смерти побратима рассказал на своей странице в Facebook Станислав Янченко.

"Рома, RIP братец", — коротко на своей странице написал о смерти Сухомлина Станислав, прикрепляя фотографию героя.

Стоит отметить, что за неделю до трагического события Роман Сухомлин был лично награжден президентом Украины. Зеленский во время своей поездки на позиции ВСУ в Запорожской области вручил ему медаль "За военную службу Украины".

Тогда боец опубликовал фото награды на своей странице в Facebook и поблагодарил всех людей, помогавших ему на фронте.

"Благодарю всех, кто присоединился и помог – волонтеры, неравнодушные, знакомые и друзья. Это тоже и Ваша награда. Вместе к победе. Слава Украине!"– подчеркивает герой.

Напомним, ранее мы писали, что на фронте погиб белорусский доброволец "Моджахед".

Также мы сообщали, что на войне погиб украинский спортсмен Михаил Опрыск, который с серьезной травмой пошел на фронт.