Россияне зверски обстреляли Константиновку - много погибших: фото и видео разрушений

В городе повреждены 16 многоэтажек и 8 частных домов

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по городу Константиновка Донецкой области. В результате очередной вражеской атаки есть погибшие и раненые среди мирного населения.

По информации пресс-службы ПолицииДонецкой области, россияне накрыли Константиновку ракетами С-300 и "Ураганами". В результате массированной атаки погибли шесть человек и еще 8 получили различные ранения.

Константиновка на карте/ deepstatemap

В полиции также показали фотографии последствий ударов по городу. На них можно увидеть, что в многоквартирных домах выбило окна, а также были разрушены постройки.

Также в одном из домов вражеский снаряд прилетел прямо в комнату.

Фото - Полиция Донецкой области

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале пишет о том, что враг нанес 2 удара (С-300) и совершил 4 залпа (РСЗО "Ураган").

"Повреждены 16 многоквартирных домов, 8 частных домов, детское дошкольное учреждение, здание Константиновской государственной налоговой, газовые трубы, 3 автомобиля. Ранены 8 человек — обломочные ранения. Всем оказывается медицинская помощь", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что утром 2 апреля российские захватчики обстреляли Сумщину. Известно о погибших среди мирных гражданах. В областной военной администрации показали фотографии последствий вражеской атаки.