Боевые доплаты "тыловикам": какие будут зарплаты военных в апреле

Зарплаты украинским военным не изменятся, но есть исключения с надбавками

В апреле 2023 года выплаты военнослужащим ВСУ не изменятся, кроме того, дополнительных надбавок были лишены те, кто не находится непосредственно на передовой и не выполняет специальные задачи.

Начиная с 1 февраля 2023 года, "голая" зарплата командира бригады составляет 50 173 грн, а зарплата стрелка — 20 586 грн (без дополнительных выплат), говорится на странице Facebook Сухопутных войск ВСУ.

В прошлом году стрелок в Сухопутных войсках ВСУ получал 13 244 грн (без дополнительного вознаграждения в 30 тыс. грн), а если находился в зоне боевых действий и участвовал в выполнении задач — 113 тысяч гривен.

В апреле 2023-го такой военнослужащий получит:

• 20 587 гривен, если не включен в состав группировок войск и не выполняет боевые задачи;

• 50 587 гривен, если выполняет боевые (специальные) задачи;

• 120 587 гривен, если участвует непосредственно в боевых действиях.

Зарплата военнослужащих ВСУ состоит из денежного обеспечения, утвержденного государством с учетом соответствующей должности, и финансового начисления (вознаграждения), установленного на период военного положения, пишет "Газета по-украински".

С февраля 2023 года увеличены размеры ежемесячного денежного обеспечения (без дополнительного вознаграждения) военнослужащих так, чтобы минимальный его уровень для ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы составлял не менее 20 100 гривен. А для лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС и полицейских Нацполиции – не менее 17 000 гривен.

Напомним, в феврале 2023 года власти отменили выплаты в 30 тысяч гривен всем военнослужащим, на них могут рассчитывать только те, кто выполняет боевые задачи на передовой. Однако в Верховной Раде считают, что защитники в тылу несправедливо лишены доплат.

Также ранее "Телеграф" писал о необходимом пакете документов для начисления денежной компенсации военным из-за ранения или травмы.