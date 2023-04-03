"Очень тяжело": военный назвал главную проблему украинской теробороны

Бойцы ТрО готовы уничтожать врага, но им нахватает подготовки

Силы Территориальной обороны с самого начала полномасштабного вторжения играют одну из ключевых ролей в российско-украинской войне. В ряды ТрО записались десятки тысяч простых граждан, которые захотели встать на защиту родины. Однако, по сей день в этой структуре существуют проблемы, которые решать очень тяжело.

Об этом рассказал командир одного из батальонов ТрО Александр Поситко в интервью "Укринформу".

По его мнению, в настоящий момент самая острая проблема территориальной обороны Украины — это младший командирский состав – от командира отделения до командира роты.

"Это упорные ребята, готовые зубами грызть врага, но им недостаточно подготовки. Практически 99 процентов людей, находящихся на этих должностях сейчас, не имеют военного образования. Просто не имеют вообще военного образования. Они не понимают в планировании военных мероприятий", — говорит военный.

Именно поэтому, отмечает Поситко, в его батальоне сейчас сосредоточены усилия именно на работе именно с командирским составом.

"Мы стараемся их приучить к тому, что командир это не тот, кто бежит с автоматом впереди, а за ним бегут все остальные. Он должен заниматься планированием и управлением в ходе сражения. Командир воюет людьми, а не своим автоматом. И очень тяжело их сейчас приучать к этому, поскольку у них нет базовых знаний", — подчеркивает комбат.

Напомним, ранее "Телеграф" провел день с бойцами украинской теробороны, пообщался с командиром 241-й бригады и собственными глазами увидел, как они готовятся давать отпор врагу. Подробнее об этом вы можете прочитать перейдя по ссылке.