Легендарный танкист Адам впервые рассказал о попытке деблокады Мариуполя весной 2022 года

В успех операции не верили даже ее авторы

После начала блокады Мариуполя российскими оккупантами, в украинском обществе поднялся вопрос о том, чтобы пробиться к городу и позволить осажденным защитникам выйти из окружения. Попытка провести такую операцию предпринималась, однако успехом она не увенчалась.

Об этом в интервью изданию "Бабель" рассказал один из участников этой операции, полковник Евгений Межевикин (позывной "Адам").

"Все этого хотели (деблокирования Мариуполя, — ред.), но не понимали, как это сделать из-за сложной ситуации в Вооруженных Силах. Когда доходило до дела и у каждого спрашивали "Вы готовы?" — люди отмалчивались, желающих было мало", — сказал он.

Тем не менее, по его словам, инициативная группа все же была собрана, а в ее состав вошли бойцы "Азова" и его подчиненные. При этом осажденные в Мариуполе бойцы должны были выдвинуться им навстречу.

Впрочем, Межевикин отметил, что авторы операции и сами не особо верили в ее успех, поскольку многие ее аспекты были спланированы "на авось". Ярким тому примером было то, что грузовиков для эвакуации защитников Мариуполя не выделили.

Группа должна была создать коридор до города, уничтожить резервы, артиллерию и командный пункт россиян и встретиться с осажденными бойцами на окраинах Мариуполя.

"Подразделения, которые должны были пробивать коридор, не смогли пробить оборону россиян, завязался бой, наши понесли потери. Поэтому нам дали задачу помочь пробить коридор и уничтожить противника в деревне, где шло сражение", — говорит он.

Во время боев танк Межевикина наехал на мину, однако экипаж остался целым, поэтому он пересел на другой танк, чтобы продолжить прикрывать другое подразделение ВСУ, которое эвакуировало убитых и раненных.

Пока это происходило, подразделение, с которым они шли на прорыв, отступило.

"Мы решили подождать, думали, кто-то к нам вернется. Потом нас начала сильно крыть артиллерия – надо было маневрировать. Мы еще ждали, что наши приедут выполнять задачи, но они вернулись на исходную точку. Мы еще подождали и к вечеру получили команду возвращаться туда, откуда выезжали", — добавил полковник.

Напомним, 20 мая 2022 года украинские защитники получили приказ от высшего командования о том, что необходимо прекратить оборону Мариуполя. Это было сделано, чтобы сохранить жизни и здоровье воинов.