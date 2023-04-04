Война — день 405: оккупанты меняют тактику обстрелов и штурмуют Бахмут

Оперативно о главном 4 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 405 дней. Эпицентром боев остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка, при этом в российских источниках сообщают об успехах возле Кременной. При этом вопреки заявлениям пропагандистов о взятии Бахмута, в ВСУ с таким утверждением не согласны и отмечают, что до захвата города россиянам еще очень далеко. При этом оккупанты изменили тактику использования своих ударных дронов и все чаще посылает их с северного направления.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 апреля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Нидерланды выделяют Украине пакет помощи на 274 млн евро. Из них 180 миллионов евро назначены на гуманитарную помощь, сельское хозяйство и восстановление, а остальные 94 млн евро – на не летальную помощь ВСУ.

Информация за 1 апреля доступна в сводке: Война — день 402: оккупанты сожгли резервы под Авдеевкой, но продолжают обстрелы городов

С данными за 2 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 403: россияне атакуют Бахмут и готовятся к новому ракетному удару

О происходившем 3 апреля читайте в материале: Война — день 404: на Донбассе продолжаются тяжелые бои, россияне атакуют мирные города