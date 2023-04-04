"Переобулся на лету": как украинцы отреагировали на скандал с оскорблением военного в Буковеле

Пользователи сети не поверили в искренность бизнесмена

В понедельник, 3 апреля, в Украине прогремел очередной скандал, во время которого отдыхающий на курорте в Буковеле бизнесмен из Черкасс Александр Фатула оскорбил военнослужащего, проходившего там реабилитацию.

Хоть позже бизнесмен извинился перед военным и даже заговорил на украинском языке, однако в сети такому внезапному "раскаянию" не поверили, а пользователи высказали все, что об этом думали.

В частности они отмечают, что участники подобных скандалов склонны "переобуваться на лету", как только "запахнет жареным".

При этом комментаторы предложили отправить бизнесмена в Бахмут, а другие заинтересовались тем, почему в Буковеле не раздают повесток.

Как сообщалось ранее, накануне в одном из храмов УПЦ МП в Хмельницком священники избили бойца-добровольца ВСУ. При этом прибывшие на место полицейские, составили административный протокол против военного.

После огласки у храма собрались прихожане и потребовали от священников покинуть здание, после чего проголосовали за присоединение религиозной общины к ПЦУ.