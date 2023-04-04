Божественное спасение: боец ВСУ выжил на фронте благодаря настоящему чуду

Осколок мог убить воина, но не смог

Когда на войне наших воинов спасает современная техника — это можно объяснить различными условиями: качеством исполнения, толщиной брони и т.д., но бывают случаи, которые кроме как чудом сложно назвать.

Об одном из таких сообщила волонтер и общественны деятель Оксана Корчинская.

Она рассказала историю, как в один из дней с фронта привезли раненого в живот бойца. Со слов его побратимов рядом с ним произошел серьезный взрыв, в результате которого по сторонам разлетались большие осколки.

"Внешне рана обширная, просматриваются остатки страниц и синей обложки, врачи готовятся к операции, делают Узи, шок-обломка внутри брюшной полости нет", — говорит она.

Все дело в том, что на поясе у раненого находилась сумка, в которой и лежало то что смогло спасти ему жизнь — перерезанный наполовину "Новый Завет".

"Он принял на себя смертельный осколок. Бог и Святое писание спасли еще одного защитника Украины…", — подчеркивает Корчинская.

Напомним, ранее мы писали, что дрон с запиской "ИДИ ЗА МНОЙ" спас семью на Харьковщине.

Также мы сообщали, что телефон остановил пулю и спас жизнь украинскому воину.