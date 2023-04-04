Годовщина освобождения Сумщины: что оставил за собой "русский мир" (пронзительные фото)

Война продолжается на надежна на полное освобождение Украины не угасает

Сегодня (4 апреля) прошел год после того, как наши воины выбили российских оккупантов с территории Сумщины. Массовые разрушения и страдания, которые принесли с собой россияне не смогли затмить радости от новости, которая разлетелась по всем СМИ в этот день — Сумщина свободна.

В Сумской ОВА отметили, что 4 апреля 2022 года все жители области были счастливы не зная, сколько страданий еще придется пережить из-за российского врага. И хотя война еще продолжается это день, дал надежду, что враг вскоре оставит не только Сумщину, но и всю территорию Украины!

"Продолжаем верить и работать на Победу! Поздравляю всех жителей нашего региона с годовщиной освобождения Сумщины от российских захватчиков", — подчеркнул и.о. председателя Сумской ОВА Тарас Савченко.

Напомним, что "Телеграф" побывал на освобожденных территориях этой области и своими глазами увидел и показал разрушения и горе, которое принес "русский мир" нашему народу.

С первых дней полномасштабного вторжения российской федерации в городке Тростянец шли ожесточенные бои. На протяжении почти месяца российские изверги обстреливали инфраструктуру города и уничтожали его мирное население.

В жилых кварталах города оккупанты разместили габаритную боевую технику, из которой гасили по украинцам, понимая, что украинские военные бить в ответ не будут, ведь могут пострадать гражданские.

После ожесточенных боев, которые круглосуточно шли в городе, россияне потерпели ряд неудач и, благодаря успешной работе наших ребят из ВСУ, они все же сбежали из населенного пункта и его окрестностей, оставляя вооружение, технику и боеприпасы прямо на улицах.

Через Тростянец россияне шли на Ахтырку, которую так и не смогли захватить, но бои в районе были очень напряженные.

Ахтырка — некогда культурный, духовный, а главное мирный городок неподалеку от Сум, к сожалению, почти полностью разбитый после попыток захвата россиянами. 26 марта Вооруженные силы пошли в контрнаступление, отбили соседний Тростянец, и линия фронта сдвинулась от Ахтырки. А через считанные дни после этого оккупанты и вовсе вышли из этого региона.

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