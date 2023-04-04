Европа "устала" от войны в Украине: есть ли повод для компромисса с врагом

Усталость от войны может помогать Украине

Несмотря на некоторую усталость от войны, как в Украине так и на Западе в нашей стране уже множество раз говорили, что не пойдут ни на какие компромиссы, и это в очередной раз подтвердили в Верховной Раде. Более того, данная ситуация наоборот может помогать Украине в войне.

О том, на что влияет усталость от войны рассказал "Телеграфу" член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

Он отметил, что усталость Европы от войны действительно ощущается, однако, она не может быть поводом для компромиссов с врагом. Напротив, это помогает Украине получать максимальные объемы вооружения и другой военной помощи, чтобы как можно быстрее завершить войну победой.

В пример он привел проведение переговоров с Западом по поставкам в Украину самолетов. Уже сейчас идет согласование видов техники, обсуждение процедуры ее передачи и сроков поставок.

"Сегодня почти все лидеры западных стран, все наши союзники понимают, что войну можно закончить, лишь изгнав россию с нашей территории и нанеся ей болезненное военное поражение, которое надолго отобьет у нее желание повторять этот сценарий. Пока этого не произойдет, никаких переговоров для объявления перемирия ожидать не стоит. Мир консолидируется для оказания нам помощи, а разговоры о "границах 24 февраля" неуместны", — отмечает Федор Вениславский.

Более подробно о том, возможно ли остановить агрессора дипломатическим путем, и к каким компромиссам ради завершения войны могут подталкивать Украину американские и европейские чиновники вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Украинцы не готовы к миру любой ценой: почему компромиссные сценарии завершения войны не принесут результата".

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