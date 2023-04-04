У россии другое желание: Данилов объяснил заявление шойгу о ядерном оружии в Беларуси

Секретарь СНБО объяснил, почему рф снова включила ядерный шантаж

Заявление министра обороны россии сергея шойгу о размещении в Беларуси российских комплексов "Искандер-М", которые могут нести ядерные заряды, является блефом.

Об этом во вторник, 4 апреля, в ходе дискуссии "Украина перед лицом внешних вызовов" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает корреспондент "Телеграфа".

"Что касается ядерного оружия, то это чистый блеф российской федерации. У них есть большое желание как можно скорее выйти на переговоры, и за нашими спинами договариваться, чтобы с ними сели за стол переговоров", — отметил Данилов.

По его оценке, в россии пытаются выйти на переговоры по прекращению войны в Украине на условиях кремля, и потому россияне "делают все возможное и невозможное, чтобы все это произошло, в том числе используют так называемый ядерный шантаж".

"Если россия поставит в Беларусь именно боеголовки, потому что сейчас там есть средства донесения, как сказал министр обороны российской федерации, "Искандер-М", то я могу сказать, что они будут и дальше пробовать нагнетать эту ситуацию", — заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Как добавил Данилов, в контексте дипломатических усилий партнеров Украины для противодействия рф в ближайшее время важны будут результаты предстоящего визита в Китай президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, что о передаче тактического ядерного оружия Беларуси глава кремля путин заговорил в конце марта после информации о том, что Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном.

Также сообщалось, что белорусский диктатор александр лукашенко недавно заявлял: на территории Беларуси будет размещено тактическое ядерное оружие после информации о том, что Великобритания передаст Украине снаряды из обедненного урана.