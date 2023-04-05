Украинские военные могли провести ряд контратак: свежие карты боев в Украине

Бахмут и Марьинка остаются горячими точками

Российские оккупанты продолжают готовиться к украинскому контрнаступлению на юге и давить на востоке Украины. Враг атаковал по линии Сватово — Кременная, в районе Бахмута, возле Авдеевки.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что ситуация в Бахмуте нестабильна, точно понять границы продвижения россиян невозможно. По данным Генштаба, украинские военные отбили более 60 атак врага на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На Лиманском направлении враг наступал в районах южнее Кременной и южнее Спорного. По данным DeepState кафиры активизировали штурмовые действия в районе Новоселовское-Куземовка. Геолокированные изображения показали ограниченное украинское продвижение к северо-востоку от Верхнекаменского (18 км к югу от Кременной). Оккупанты на купянско-лиманском направлении используют больше бронетехники и действуют более осторожно в наземных боях, чем российские войска на других участках фронта, аналитики считают, что так враг может пытаться сохранить силы перед ожидаемым украинским контрнаступлением.

Карта боев на линии Сватово — Кременная

Враг продолжает штурмы в Бахмуте, пытаясь взять город под контроль. Враг взял под контроль кварталы между заводом Азом и центральной площадью. Источники, связанные с вагнеровцами, заявляют о полном контроле над центром Бахмута, однако никаких подтверждений нет, как и понимание географических границ. Если украинские военные отойдут на второстепенные линии обороны в городе и вагнеровцы сосредоточатся на зондирующих атаках, по мнению аналитиков может привести к временному снижению оперативного темпа российских войск в Бахмуте. На Бахмутском направлении враг также наступал у Богдановки. За сутки украинские войска отразили около 30 атак противника на указанном участке фронта.

Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты наступали в районах Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка. Аналитики считают, что украинские военные могли осуществить контрудар к северо-востоку от Авдеевки. Вероятно, отбили позиции северо-западнее Новоселовки (17 км северо-восточнее Авдеевки) и продвинулись вплотную к населенному пункту. Отмечается, что неизвестно была ли это разведка или позиции удерживаются украинскими военными.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские оккупанты продолжают ожидать украинского наступления на южном направлении — перебросили резервы в Розовку Запорожской области из Мариуполя. Враг обстреливал бомбами из самолетов, беспилотниками, артиллерией на юг Украины.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в оккупированном Крыму паника россиян достигла высокого уровня — вблизи Евпатории накопали окопы на пляже и подтянули туда вооружение. Тем временем США формирует для Украины новый пакет помощи.