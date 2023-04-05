Favbet Foundation передал ВСУ два ударных БПЛА "Лазар"

Favbet Foundation с начала войны отправил на фронт более 60 "птичек"

Благотворительный фонд Favbet Foundation приобрел и передал два специальных тактических комплекса беспилотного авиационного комплекса "Лазар".

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сообщение фонда.

Эти комплексы уже стоят на вооружении ВСУ.

Оборудование было передано личному составу бригады специального назначения. Среди военнослужащих аппараты получили условное название Favbet-1 и Favbet-2.

Всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 95 авто, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet.

Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.