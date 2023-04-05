Не только истребители: Украина получит много нужного вооружения от Польши в новом пакете помощи
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Польша выделит новый пакет военной помощи для Украины
Украина и Польша договорились о новом пакете военной поддержки, в который войдут истребители МиГ-29 и другое вооружение.
Как передает Европейская правда, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Польши Матеушом Моравецким в Варшаве.
"Согласован очень нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет", — сказал он.
По его словам, подписанный документ предусматривает поставки:
- БТР Rosomak;
- самоходных минометов Rak;
- систем ПВО, в том числе и ПЗРК Piorun;
- самолетов МиГ-29 и другого вооружения.
Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о поддержке, но о двустороннем сотрудничестве, которое усиливает оборонный потенциал обеих стран.
Как сообщалось ранее, Зеленский 5 апреля посетил Варшаву, где встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Во время встречи польский лидер наградил Зеленского Орденом Белого Орла, что является самой высокой наградой страны.
Во время совместной пресс-конференции Зеленский рассказал о том, где на фронте самая сложная ситуация и как обстоят дела в Бахмуте.