Не только истребители: Украина получит много нужного вооружения от Польши в новом пакете помощи

Польша выделит новый пакет военной помощи для Украины

Украина и Польша договорились о новом пакете военной поддержки, в который войдут истребители МиГ-29 и другое вооружение.

Как передает Европейская правда, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Польши Матеушом Моравецким в Варшаве.

"Согласован очень нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет", — сказал он.

По его словам, подписанный документ предусматривает поставки:

БТР Rosomak;

самоходных минометов Rak;

систем ПВО, в том числе и ПЗРК Piorun;

самолетов МиГ-29 и другого вооружения.

Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о поддержке, но о двустороннем сотрудничестве, которое усиливает оборонный потенциал обеих стран.

Как сообщалось ранее, Зеленский 5 апреля посетил Варшаву, где встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Во время встречи польский лидер наградил Зеленского Орденом Белого Орла, что является самой высокой наградой страны.

Во время совместной пресс-конференции Зеленский рассказал о том, где на фронте самая сложная ситуация и как обстоят дела в Бахмуте.