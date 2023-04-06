ВСУ впервые показали кадры удара по территории россии? Что пишут западные СМИ

Российские войска расположились в 1,3 км от границы с Украиной

В сети активно распространяется видео очередного артиллерийского удара ВСУ по врагу. После чего западные СМИ написали, что украинская армия якобы впервые показала кадры разгрома целей оккупантов на территории страны-агрессора — в Белгородской области.

Речь идет о видео, которое 2 апреля в своем Telegram-канале обнародовал командир Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

"Бойцы 4 пограничного отряда проводили разведку и обнаружили технику оккупантов, личный состав, который обустраивал позиции, а также грузовые автомобили. Благодаря профессиональному взаимодействию с артиллеристами, цель была сразу же уничтожена", — написал он.

Как пишет издание Bild, ВСУ якобы ликвидировали позиции врага неподалеку от села Цаповка Белгородской области рф. Предварительно известно, что российские войска скрывались в лесополосе. Именно там, примерно в 1,3 километрах от украинской границы находится ферма, где и пребывали вояки из так называемой "второй армии мира".

В материале также отмечается, что это якобы первый случай, когда ВСУ показали кадры артиллерийского удара по территории россии. Корреспондент издания Юлиан Рёпке даже назвал удар "превентивным" и предположил, что российская армия планировала с этих позиций наступление в направлении Харькова.

"Превентивными ударами по территории рф Украина показывает, что обороняется все увереннее и больше не позволит Западу диктовать, как ей защищать себя. Кроме того, эти удары еще раз демонстрируют слабость москвы. россия признает обстрел своей территории, но ничего не может с ними поделать, хотя еще раньше кремль угрожал жестокими ответными ударами", — говорится в материале.

Ранее "Телеграф" сообщал, как ВСУ ударили по позициям оккупантов в Запорожской области. Сразу в пяти местах раздались мощные взрывы.