Выходила замуж в госпитале: во время авиаудара по Черниговщине погибла 25-летняя военная ВСУ (фото)

Девушка с детства мечтала стать военной

Во время очередного авиаудара по Черниговщине, который совершили российские оккупанты, выполняя боевое задание погибла военная ВСУ, старший солдат Екатерина Ющенко.

Трагедия случилась 4 апреля, когда захватчики в очередной раз атаковали ракетами Черниговскую область. Погибшей было всего 25 лет. Об этом сообщили на странице Глуховского городского совета в Facebook.

Екатерина Ющенко родом из Луганщины. В Глухов Сумской области она переехала вместе со своим мужем-героем Сергеем Ющенко после того, как он получил тяжелое ранение в боях. Некоторое время он не мог ходить, но Екатерина помогала ему во всем и заботилась о военном. Затем в сквере львовского госпиталя они отпраздновали свадьбу.

Фото - Львів Місто Натхнення

"Помогать украинской армии она начала с начала войны еще в 2014 году. Юная девушка, еще школьница, всячески поддерживала наших военных. Когда позже ее возлюбленный получил тяжелое ранение, она прошла с ним все испытания", — говорится в сообщении.

Девушка еще с самого детства мечтала стать военной. После школы она поступила в Академию Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. Затем в 2018 году она подписала контракт с ВСУ, потому что видела себя только воином.

Сегодня, 6 апреля, в Глухове состоялось прощание с Екатериной Ющенко.

Отметим, что во вторник, 4 апреля, российские оккупанты совершили авиаудар по селу Печенюги Черниговской области из истребителей Су-35. Враг запустил две авиабомбы с их помощью. В результате произошел пожар в частном доме, а также вспыхнули хозяйственные постройки. Об этом сообщили в ОК "Север".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб охранник детского центра из Черновицкой области Сергей Кулий. У мужчины осталось двое детей.