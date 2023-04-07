"Где они набрались того репейника?!": Фарион резко высказалась по поводу русскоязычных воинов ВСУ

В пределах нынешних земель Украины русского языка никогда не существовало

Украинские военнослужащие в частных беседах могут общаться как им вздумается, даже по-русски. Однако, согласно действующему законодательству, а именно Закону Украины "О Вооруженных Силах", язык ВСУ — украинский.

Об этом в эксклюзивном интервью для "Телеграфа" рассказала Народный депутат Украины VII созыва, доктор филологических наук Ирина Фарион, комментируя необходимость перехода украинских воинов на государственную. По ее словам, московский язык на украинских территориях может свидетельствовать только о последствиях исторической победы москвы над Украиной.

Кроме того, депутат выразила возмущение по поводу желания некоторых украинцев общаться на языке врага, которого в пределах нынешних земель Украины никогда даже не существовало.

"Они в частной беседе могут говорить как угодно. Но есть Закон "О Вооруженных Силах Украины", статья 13: язык войска – украинский. Есть закон языковой, статья 15: язык ВСУ – украинский. Могут ли воины не выполнять приказы своих командиров? Что тогда будет? Тогда они не выполняют Закон "О Вооруженных Силах Украины"? Что это за обалдение такое по отношению к украинскому языку? Что это за пренебрежение к языку Тараса Григорьевича Шевченко?! Чем он им провинился?", что они не хотят заговорить на его языке? Где они вообще набрались того репейника – московского языка?! Пусть мне как доктору филологических наук покажут территорию, где первоначально существовал русский язык в пределах нынешних земель Украины. Это противоречит науке – диалектологии", — объяснила она.

На попытку журналиста оправдать русскоязычных, мол, кое-кто просто привык так общаться, Фарион резко ответила: "А кто-то привык колоться! Так я должна толерантно относиться, если он подсел на шприц?!".

Также она напомнила, что в настоящее время Вооруженные силы кровью и потом борются за право на свободное существование именно украиноязычного государства. Если же продолжим общаться на русском – никогда не разорвем проклятый круг зависимости от врага, ведь президент рф владимир путин пришел "защищать" именно русскоязычных. Так же, как когда-то Адольф Гитлер "защищал" немецкоязычных в Австрии в 1938 году. А затем в Чехии, в Судетах.

"Вторая мировая война началась с того же языкового вопроса! Потому что это вопрос крови, это генетический вопрос. Сколько людей под влиянием войны вернулись к своему языку?! Что в них проснулось? Родительская кровь отозвалась — и измена отступила. Тех людей нужно максимально поддержать – они стали неофитами и пополнили ряды свободных и сильных украинцев", — подытожила депутат.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа" : "Пока будут так называемые русскоязычные украинцы, Россия будет лезть войной их защищать, — Ирина Фарион".

Также напомним, как украинский писатель Сергей Жадан объяснил, почему именно сейчас так необходимо развивать украинскую культуру.